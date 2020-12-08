РИАМО - 8 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории на Дубнинкой улице, там планируют построить офисный центр, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, территория для размещения имеет размер в 1,3 гектара.

«Одобрено размещение многофункционального офисного центра с помещениями торговли, обслуживания и спорта», - говорится в сообщении.

Площадь здания составит 89 480 квадратных метров.