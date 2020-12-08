РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Хозяин деревянного дома пострадал во время пожара в СНТ «Флора» в подмосковном Подольске, он получил порезы лица и рук, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

7 декабря в 20:45 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Подольск, СНТ «Флора», участок №170. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-77, ПСЧ-7, ПЧ-247, ПЧ-258. К прибытию первых пожарных расчетов происходило открытое горение деревянного дома на площади 20 квадратных метров и деревянно-щитового сарая на площади 6 квадратных метров.

«Создавалась угроза взрыва газового баллона. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 21:10 пожар удалось локализовать, а в 22:10 - ликвидировать загорание. При пожаре пострадал хозяин дома. Его передали в карету скорой помощи для госпитализации в Подольскую городскую больницу, он получил порезы лица и рук», - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорел деревянный дом размерами 5 на 4 метра со всем содержимым, обгорел деревянно-щитовой сарай на площади 6 квадратных метров с лицевой стороны на участке №170, оплавился сайдинг на участке №173 у дома на площади 4 квадратных метров.