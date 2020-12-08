РИАМО - 8 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о проблемах со здоровьем главы государства Владимира Путина, передает Nation News.

По его словам, президент не испытывает проблем со здоровьем.

«Представитель российского лидера отметил, что любые вбросы о физическом состоянии главы государства являются полной чушью», - говорится в сообщении.

При этом Песков отметил, что самого Путина подобные вбросы не беспокоят. В Кремле также знают о том, кто стоит за распространением фейков.​