РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 дек. В Мытищинской городской детской поликлинике №2 появился новый аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса с педиатрическими датчиками, сообщается на сайте администрации горокруга.

Такой нужный и важный подарок для пациентов поликлиники сделали первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин и председатель совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.

«Когда мне сообщили, что такой аппарат нужен детской поликлинике в Мытищах, мы с Андреем Николаевичем Гореликовым нашли возможность за счет средств областного бюджета купить медоборудование. Самое главное, чтобы наши дети были здоровы», - сказал Чаплин.

Приобретение этого медицинского оборудования позволило сделать ультразвуковые исследования у детей города более доступными, проводить их на современном уровне для всех возрастных групп, начиная с самого раннего возраста.

«Самое важное, чтобы это медицинское оборудование действительно помогало выявлять вовремя заболевания. Искренне рад, что нам удалось помочь. Пусть этот аппарат УЗИ помогает нам всем выявлять на ранней стадии проблемы, а еще лучше, чтобы он ничего не выявлял, и мы уходили из поликлиники с хорошим настроением и здоровым сердцем», - сказал Гореликов.

Депутаты пообщались с юными пациентами и их родителями. Все они выразили огромную благодарность за такой подарок. Также от имени жителей округа и пациентов детской поликлиники подготовили и вручили два благодарственных письма в адрес Чаплина и Гореликова.