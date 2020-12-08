РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Гимнастки из подмосковного Подольска заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике на кубок Валентины Кострицы в Орехово-Зуеве, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

С 4 по 6 декабря в городе Орехово-Зуево проходил крупный турнир по художественной гимнастике на кубок Кострицы. В нем приняли участие спортсмены из 20 округов Подмосковья, а также воспитанники спортивных школ других регионов России. Спортсмены соревновались в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

«Высокие результаты показали спортсменки МУ СШОР «Лидер» Подольска. Первое место у Софьи Сутягиной 2005 года рождения, она является кандидатом в мастера спорта, и у Полины Поповой 2012 года рождения, у нее первый юношеский разряд. Серебро у Дарьи Грицко 2009 года рождения, она обладает первым спортивным разрядом», - говорится в сообщении.

Сотрудники администрации округа поздравили тренера Олесю Яцеленко и ее воспитанниц.