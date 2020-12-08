РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В декабре специалисты учреждений культуры, педагоги детских школ искусств и сотрудники библиотек городского округа Люберцы проведут для жителей разного возрастасерию новогоднихмастер-классов в рамках регионального проекта «ДК онлайн», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жителей Люберец приглашают присоединиться к проекту министерства культуры Московской области «ДК онлайн», который проходит в Люберцах на базе Красковского культурного центра. В декабре пройдет цикл мастер-классов и мероприятий по разным направлениям на новогоднюю тематику», - говорится в сообщении.

В рамках проекта 11 декабря в 19:00 для детей старше шести лет руководитель арт-студии «Радуга» Ольга Щекина проведет онлайн-занятие по декоративно-прикладному искусству «Снеговички». В 15:00 состоится мастер-класс «Поем красиво» по вокалу от руководителя вокальной студии Светланы Смирновой.

Подробную информацию об онлайн-занятиях можно узнать, подписавшись на Telegram-канал проекта «ДК Онлайн Люберцы» по ссылке: t.me/onlaindkkraskovo.