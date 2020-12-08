РИАМО - 8 дек. В Москве за период с сентября текущего года выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров для граждан, соблюдающих самоизоляцию, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Каждый день городские службы выполняют 350-400 заявок.
Дровами по льготным ценам обеспечивают пенсионеров, а также людей с хроническими заболеваниями, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию из-за распространения Covid-19.
Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль текущего года.
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