РИАМО - 8 дек. В Москве за период с сентября текущего года выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров для граждан, соблюдающих самоизоляцию, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Каждый день городские службы выполняют 350-400 заявок.

«С сентября выполнено 25 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы», - отметил Бирюков.

Дровами по льготным ценам обеспечивают пенсионеров, а также людей с хроническими заболеваниями, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию из-за распространения Covid-19.

Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль текущего года.

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