РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Ремонт дверей в местах общего пользования провели в многоквартирном доме поселка Октябрьский городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Управляющая компания АО «Корпорация Альянс» провела текущий ремонт дверей в местах общего пользования корпуса №2 многоквартирного дома №1 на улице Школьной. Также сотрудники выполнили герметизацию теплового контура», - говорится в сообщении.

Работы провели в рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов.