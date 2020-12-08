РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Свыше 7,8 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 341 случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек. Выявленные случаи по городским округам за минувшие сутки: Красногорск - 7 814 (плюс 52)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.