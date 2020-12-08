РИАМО - 8 дек. Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении средств «Промсвязьбанка» бывшими работниками, сумма хищения – более 87 миллиардов рублей, сообщается на сайте СКР.

Бывшим работникам ПАО «Промсвязьбанк» Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель блока «операционный»), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируют расстрату.

«По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимая должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров, опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных ЦБ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка», - говорится в сообщении.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями Николай Цуканов в период с 12 по 13 декабря 2017 года в Москве организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного, уполномочив последнего выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры, которую подписал Дмитрий Ананьев.

Таким образом, Антонова под контролем Мукина перечислила больше 57 миллиардов рублей и 505,6 миллиона долларов в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за ценные бумаги.

После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые подписал Пидлужный.

Таким образом, из финансового оборота России на Кипр перевели 87,2 миллиарда рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций.