РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В Кадетской школе городского округа Люберцы состоялось праздничное мероприятие, в рамках которого 15 добровольцев присоединились к волонтерскому движению, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие было приурочено к Международному дню добровольца. Волонтерские книжки в торжественной обстановке вручили начальник управления по работе с молодежью администрации муниципалитета Борис Новиков и руководитель волонтерского штаба «Единой России» в городском округе Георгий Николаев.

«Ряды люберецкого волонтерского штаба пополнили 12 юных кадетов и трое взрослых: руководитель образовательного учреждения, член фракции «Единой России» в совете депутатов округа Наталия Скисова, заместитель директора Кадетской школы Ирена Немцова и Светлана Анучкина - мама одной из учениц», - говорится в сообщении.

По словам Николаева, ученики и руководящий состав Кадетской школы уже давно своими делами доказывают, как важно иметь гражданскую позицию и проявлять социальную активность.

«Они всегда активно помогали округу в добровольческой деятельности и сейчас официально получили статус волонтера. Я рад приветствовать новых активистов в составе волонтерского штаба Люберец», - отметил Николаев.

Он ответил на вопросы присутствующих о добровольческой деятельности.

Волонтерская книжка - документ для учета волонтерской деятельности, содержащий сведения о трудовом стаже активиста, его поощрениях и дополнительной подготовке.