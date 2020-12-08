РИАМО - 8 дек. На северо-западе столицы по программе реновации построят жилой дом, площадь квартир которого составит 11,72 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Ведется строительство жилого дома по программе реновации в Хорошево-Мневниках по адресу: Карамышевская набережная, владение 22, корпус 21. В настоящее время завершены работы по возведению монолита, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, черновой отделке и благоустройству территории. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка состоит из двух отдельно стоящих, строительство которых ведется по индивидуальному проекту. Фасады здания, на которые установят кондиционеры, облицуют отделочным кирпичом. Также здание будет оборудовано автоматизированной системой контроля и учета энергопотребления ресурсов.

В доме расположится 200 квартир, одна из которых будет оборудована для маломобильных жильцов. В ней установят специальную сантехнику, а также увеличат ширину дверных проемов и коридоров. Улучшенная отделка всех квартир будет соответствовать стандартам реновации.

На первом этаже, который будет нежилым, разместят лифтовой холл, вестибюль жилой части здания, зону для почтовых ящиков, помещения дежурного, хранения уборочного инвентаря, а также технические. Здесь могут открыться кафе, магазины, салоны красоты, спортивные клубы, секции и кружки для детей.

В доме предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов, которые оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Здесь разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и деревья, а также обустроят детские и спортивные площадки. В рамках проекта будут созданы площадки для отдыха взрослых.

«Всего в районе Хорошево-Мневники новые квартиры получат жители 156 сносимых домов, для начала переселения подобраны 12 стартовых площадок», – отметил Загрутдинов.