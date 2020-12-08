РИАМО - 8 дек. С начала текущего года в тепличных сельскохозяйственных организациях Московской области собрали на 14% овощей больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья составляет порядка 89,3 тысячи тонн. Это на 14% больше прошлогодних показателей. В прошлом году на эту дату было собрано 78,3 тысячи тонн овощей защищенного грунта», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Лидерами по производству овощей защищенного грунта в регионе стали предприятия «Агрокультура Групп» из Каширы, где собрано 56,2 тысячи тонн овощей, «Луховицкие овощи», где было собрано порядка 16,2 тысячи тонн овощей и «Иванисово» в Электростали - более 12,7 тысячи тонн.

«Огурцов всего произведено в тепличных сельскохозяйственных организациях региона более 56,8 тысячи тонн, томатов – 31,7 тысячи тонн. Перца и баклажанов выращено порядка 765 тонн», - сказал Воскресенский.

Продукты из Подмосковья реализуют в торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках в области, столице и соседних регионах.

Средняя отпускная цена производителя за килограмм огурцов — около 90 рублей, томатов — порядка 157 рублей, баклажаны стоят в пределах 160-170 рублей.