РИАМО - 8 дек. С начала текущего года в тепличных сельскохозяйственных организациях Московской области собрали на 14% овощей больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Лидерами по производству овощей защищенного грунта в регионе стали предприятия «Агрокультура Групп» из Каширы, где собрано 56,2 тысячи тонн овощей, «Луховицкие овощи», где было собрано порядка 16,2 тысячи тонн овощей и «Иванисово» в Электростали - более 12,7 тысячи тонн.
«Огурцов всего произведено в тепличных сельскохозяйственных организациях региона более 56,8 тысячи тонн, томатов – 31,7 тысячи тонн. Перца и баклажанов выращено порядка 765 тонн», - сказал Воскресенский.
Продукты из Подмосковья реализуют в торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках в области, столице и соседних регионах.
Средняя отпускная цена производителя за килограмм огурцов — около 90 рублей, томатов — порядка 157 рублей, баклажаны стоят в пределах 160-170 рублей.
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