РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В 2021 году в подмосковном Подольске отремонтируют две школы, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В 2021 году мы планируем произвести капитальный ремонт лицея Климовска и школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов Подольска. На эти цели выделено более 34 миллионов рублей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, всего отремонтируют школы в 12 городских округах: Богородский, Дмитровский, Домодедово, Коломна, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Раменский, Ступино, Щелково, Рузский, Дубна.

«Школы региона регулярно проходят мониторинг на предмет должного состояния зданий. На портале «Добродел» мы часто проводим опросы, где получаем от жителей обратную связь по вопросу необходимости проведения ремонта в наших школах. Прежде всего, в программу по проведению капремонта включаются учреждения с износом от 70%, но и остальные здания не остаются без нашего контроля», – добавила Каклюгина.

Ремонт школ проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».