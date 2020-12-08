РИАМО - 8 дек. В Москве утвержден порядок работы «Ветеринарной автоматизированной системы», соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Система позволяет автоматизировать процесс приема животных в государственных ветеринарных клиниках города, вести электронные амбулаторные карты животных. Также она обеспечивает возможность электронной записи, учета и регистрации животных.
С ее помощью владельцы животных могут получать уведомления о плановых вакцинациях и регистрации животных, также им может предоставляться доступ к амбулаторным картам животных в личном кабинете на портале государственных услуг Москвы.
Кроме того, система обеспечивает ведение реестров ветеринарных учреждений, ветеринарных специалистов, предоставляющих ветеринарные услуги в Москве, приютов и прививочных пунктов. Она помогает осуществлять контроль своевременного проведения обязательных профилактических ветеринарных мероприятий.
Владельцев животных информируют о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учета животных с помощью электронной почты, СМС-сообщений или через личный кабинет на портале mos.ru.
При отсутствии у животного обязательной вакцинации, «ВетАС» направит владельцу соответствующее уведомление. Здесь же доступен сервис «Запись к ветеринарному врачу», с помощью которого можно записаться в государственную ветклинику.
Также в данной информационной системе ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносится информация обо всех поступивших питомцах.
На сегодняшний день к системе уже подключены все 26 государственных ветеринарных учреждений, в ней работает более 700 специалистов государственной ветеринарной службы города. При этом в систему внесены сведения о 618 023 животных.
Создание автоматизированной системы упростило запись к ветеринарному врачу и поиск пропавшего питомца.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии