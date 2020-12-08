РИАМО - 8 дек. В Москве утвержден порядок работы «Ветеринарной автоматизированной системы», соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«ВетАС» представляет собой информационную систему правительства Москвы, предназначенную для автоматизации деятельности комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных ему организаций, а также для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся домашних животных», - говорится в сообщении.

Система позволяет автоматизировать процесс приема животных в государственных ветеринарных клиниках города, вести электронные амбулаторные карты животных. Также она обеспечивает возможность электронной записи, учета и регистрации животных.

С ее помощью владельцы животных могут получать уведомления о плановых вакцинациях и регистрации животных, также им может предоставляться доступ к амбулаторным картам животных в личном кабинете на портале государственных услуг Москвы.

Кроме того, система обеспечивает ведение реестров ветеринарных учреждений, ветеринарных специалистов, предоставляющих ветеринарные услуги в Москве, приютов и прививочных пунктов. Она помогает осуществлять контроль своевременного проведения обязательных профилактических ветеринарных мероприятий.

«Для работы специалистов на прививочных пунктах разработано мобильное автоматизированное рабочее место «Ветврач», - добавляется в сообщении.

Владельцев животных информируют о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учета животных с помощью электронной почты, СМС-сообщений или через личный кабинет на портале mos.ru.

При отсутствии у животного обязательной вакцинации, «ВетАС» направит владельцу соответствующее уведомление. Здесь же доступен сервис «Запись к ветеринарному врачу», с помощью которого можно записаться в государственную ветклинику.

Также в данной информационной системе ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносится информация обо всех поступивших питомцах.

«Если у отловленного животного есть идентификационный номер (чип или номер клейма) и животное ранее было внесено в ИС «ВетАС», то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день к системе уже подключены все 26 государственных ветеринарных учреждений, в ней работает более 700 специалистов государственной ветеринарной службы города. При этом в систему внесены сведения о 618 023 животных.

Создание автоматизированной системы упростило запись к ветеринарному врачу и поиск пропавшего питомца.