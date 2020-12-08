РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Шесть юных музыкантов из Люберец стали лауреатами Всероссийской дистанционной олимпиады по сольфеджио, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ученики детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы приняли участие в V Всероссийской дистанционной олимпиаде по сольфеджио «Квинтовый круг».

«По итогам олимпиады шесть юных люберчан были отмечены жюри. Виктория Ригель стала лауреатом I степени, Христина Стрелкова - лауреатом II степени, Георгий Пискарев - лауреатом III степени», - говорится в сообщении.

Надежда Жученко и Глеб Федотов получили дипломы I степени, а Михаил Оздемир - диплом III степени. Преподаватели Екатерина Вечерина и Анна Птицына также были отмечены благодарственными письмами.