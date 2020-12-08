РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Все желающие жители Люберец в рамках «Недели ГТО» могут выполнить нормативы комплекса, стать мастерами упражнений и получить призы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Суть акции состоит в том, что каждый желающий может бросить себе вызов, выполнить нормативы ГТО и стать мастером подтягиваний, бега, скандинавской ходьбы и других упражнений. Для того, чтобы присоединиться к проекту, любители спорта должны опубликовать тематические видео или фото в социальных сетях с хештегом #неделяГТО», - говорится в сообщении.

Для мастеров упражнений разработаны карточки, которые участники «Недели ГТО» могут размещать на своей странице и делиться историями успеха выполнения испытаний всероссийского комплекса. Пять самых активных участников получат подарки с символикой проекта «Спорт - норма жизни» и нацпроекта «Демография». Найти и скачать карточки можно на сайте: norma.sport или в социальных сетях национальных проектов России.