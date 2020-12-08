РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. На станции Подольск во вторник активисты раздали около 3 килограммов мандаринов жителям, соблюдающим масочный режим, сообщила «РИАМО в Подольске» специалист по работе с молодежью комитета по делам молодежи администрации округа Алина Фильчикова.

Во вторник на станции Подольск стартовала акция «Здоровью праздник не помеха», в рамках которой активисты продолжили мониторинг соблюдения масочного режима на железнодорожном транспорте в костюмах сказочных героев.

«Данный рейд стартовал с сентября и проходит еженедельно. Однако в преддверии праздника мониторинг проводится совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой, а в дальнейшем может быть к нам присоединятся еще сказочные герои. Добровольцы волонтерского центра, молодогвардейцы, активисты Подольского союза молодежи и другие напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и бесплатно раздают маски. Тем, кто соблюдает – они раздавали мандарины. Всего было роздано около 3 килограммов традиционного новогоднего лакомства», - сказала Фильчикова.

Она добавила, что рейды с участием сказочных героев будут проходить до Нового года.

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

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«Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Еще очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания», - добавил Зырянов.

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