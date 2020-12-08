РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Писательница из подмосковного Красногорска Галина Аляева выпустила свою шестую книгу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В издательстве «У Никитских ворот» вышла в свет шестая книга жительницы городского округа Галины Аляевой «Яблоко без яблони», - говорится в сообщении.

Аляева – продолжатель традиций русского реализма. В арсенале автора – историко-краеведческие исследования, сборники рассказов, романы, одно из произведений написано в жанре фэнтези.

«Меня всегда интересовала история, а именно, что произошло с нашей страной в 20 веке, что и почему? Книга «Яблоко без яблони» – это попытка осмыслить время и рассказать на примере одной простой крестьянской семьи, как люди боролись с трудностями, оставляя насиженные места и уходя в неизвестность. Как они несмотря ни на что сохраняли свои семьи, сохраняли любовь к родной земле. Это роман о нашей жизни», – сказала Аляева.

Действие романа происходит на фоне непростой исторической ситуации в России 1920-1940-х годов, в центре повествования – обычная семья Левиных. Федор, узнав о грозящем раскулачивании, принимает решение бежать из деревни. Оказавшись в непривычной обстановке, когда-то дружная семья начинает разрушаться.