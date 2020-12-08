РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Жителям подмосковного Красногорска напомнили об опасности тонкого льда на водоемах, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Выход на водоемы Красногорска категорически запрещен! Толщина льда на водных объектах округа не превышает 5 сантиметров. По данным отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации горокруга Красногорск, на некоторых участках ледяная корка - менее сантиметра», - говорится в сообщении.

Выходить на водоемы в таких условиях опасно для жизни. Безопасное пребывание человека на льду возможно только при толщине льда более 10 сантиметров. При массовом катании на коньках или нахождении группы рыбаков - не менее 25 сантиметров.

Телефон единой службы спасения: 112.