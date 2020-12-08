РИАМО - 8 дек. Житель деревни Харинская городского округа Шатура Роман Станчев спас двух тонувших молодых людей из озера, сообщила РИАМО мама героя Таисия Мельникова.
«Вечером Роман пошел гулять с собаками. Он не планировал уходить из дома, но все равно собрался. Буквально через несколько минут он вбежал в дом, взял ключи, сказав, что у озера мужчина кричит о помощи», — сказала Мельникова.
Она поднялась на второй этаж дома и тоже услышала крики. Переживая за сына, Таисия села в машину и отправилась к озеру.
Машину скорой помощи не стали ждать, герой отдал детей родителям.
«Знаете, это настоящее чудо. Место, где были мальчишки – безлюдное, вокруг пять домов, и там живут пенсионеры», - добавила Таисия Мельникова.
По словам мамы Романа, это не первый раз, когда ее сын совершает подвиг. Несколько лет назад у их соседа загорелся дом, и Станчев оказывал помощь людям.
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