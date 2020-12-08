РИАМО - 8 дек. Житель деревни Харинская городского округа Шатура Роман Станчев спас двух тонувших молодых людей из озера, сообщила РИАМО мама героя Таисия Мельникова.

«Вечером Роман пошел гулять с собаками. Он не планировал уходить из дома, но все равно собрался. Буквально через несколько минут он вбежал в дом, взял ключи, сказав, что у озера мужчина кричит о помощи», — сказала Мельникова.

Она поднялась на второй этаж дома и тоже услышала крики. Переживая за сына, Таисия села в машину и отправилась к озеру.

«Я схватила теплую одежду и одеяло. Когда подъехала, то увидела мальчика, которого достали из озера, он сидел в машине и отогревался. Приехали сотрудники МЧС, но никто на лед зайти не мог, так как он тонкий. Роман связал тросы, чтобы достать второго мальчишку, но сил у него почти не осталось. В это время подбежали соседи и помогли вытащить молодого человека», — добавила мама Романа Станчева.

Машину скорой помощи не стали ждать, герой отдал детей родителям.

«Знаете, это настоящее чудо. Место, где были мальчишки – безлюдное, вокруг пять домов, и там живут пенсионеры», - добавила Таисия Мельникова.

По словам мамы Романа, это не первый раз, когда ее сын совершает подвиг. Несколько лет назад у их соседа загорелся дом, и Станчев оказывал помощь людям.​