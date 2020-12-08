РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольске сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже ноутбука из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 49-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее ноутбук, проникнув через окно в квартиру дома на улице Садовой в микрорайоне Климовск. Общая сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.