РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольске сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже ноутбука из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 49-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее ноутбук, проникнув через окно в квартиру дома на улице Садовой в микрорайоне Климовск. Общая сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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