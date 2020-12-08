РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении создать флагманский центр «Мои документы» на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Собянин принял решение о создании центра госуслуг «Мои документы» в Щербинке. Флагманское отделение создадут в одном из корпусов ТРЦ «Город» на Рязанском проспекте, который находится недалеко от станции метро «Нижегородская».

«Во флагманском центре будут работать 62 окна приема, а также популярные дополнительные сервисы: медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе», - говорится в сообщении.

В центре будет доступен уникальный сервис МИД России — «Консульская легализация документов». Услугу смогут получить как иностранцы, так и россияне. В рамках предоставления услуги будет выдаваться документ, который содержит легализационную надпись или отказ в ее проставлении.

«Услуга предоставляется экстерриториально вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, пребывания в Российской Федерации», - говорится в сообщении.