РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Жителям Подольска напомнили, что налоговые уведомления на Единый портал госуслуг не направляют, после 1 декабря они там начинают отображаться как налоговая задолженность, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

Получить государственные услуги ФНС России в электронном виде можно не только на официальном сайте, но и с помощью Единого портала государственных услуг. Через портал пользователи могут подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН.

«Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов на портал госуслуг не направляются. На портале сумма отображается только тогда, когда переходит в раздел «Налоговая задолженность», то есть после истечения установленного законодательством срока для уплаты. В этом году он истек 1 декабря», - говорится в сообщении.

Рассылка уведомлений происходит только по почте на адрес регистрации собственника имущества или в электронном виде зарегистрированным пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно использовать как логин и пароль, выданные в налоговой инспекции или МФЦ, так и подтвержденную учетную запись портала госуслуг. Если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.

Получить уведомление также можно в налоговых органах и отделениях МФЦ.

Уплата налогов – это, в первую очередь, обязанность налогоплательщиков, и неполучение по каким-либо причинам налогового уведомления не освобождает от последствий неисполнения этой обязанности.