РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Дорожное предприятие «Люберецкое ДЭП» завершило ремонт подземного пешеходного перехода в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Подземный пешеходный переход в микрорайоне Птицефабрика давно вызывал жалобы жителей. «Люберецкое ДЭП» приняло сооружение на баланс, чтобы привести его в порядок. Подрядчики обновили стены и потолок, восстановили напольное покрытие, ступени, повесили светодиодные светильники», - сказал Ружицкий.

В городском округе шесть подземных переходов, которыми пользуются пешеходы. Для поддержания их в нормативном состоянии проводятся плановые работы.