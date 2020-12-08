РИАМО - 8 дек. Четыре станции Большой кольцевой линии метро Москвы получили наименования, соответствующее постановление подписал градоначальник Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Новаторская» (рабочее название «Улица Новаторов») – расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро», — отмечается в материале.

Также наименование получила станция «Карамышевская», которая строится под рабочим названием «Улица Народного Ополчения». Она находится рядом с пересечением проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Кроме того, название дали станции «Мневники», которая находится вблизи Карамышевской набережной на территории Мневниковской поймы, а также станции «Терехово», располагающейся в районе бывшей деревни Терехово на территории поймы.