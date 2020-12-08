РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 дек. Во вторник министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский и глава городского округа Щелково Андрей Булгаков приняли участие в официальном закрытии мусорного полигона «Сабурово», полигон закрыт по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».
Полигон эксплуатировался с 2003 года.
Он добавил, что весь объем отходов, который ранее поступал на полигон, перенаправят на комплекс по переработке отходов «Север», где половина объема ТКО пройдет вторичную переработку и компостирование.
Как отметил Булгаков, на полигон поступали многочисленные жалобы жителей, которые полностью поддержали его закрытие.
Как уточняется в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области, оставшиеся полигоны в области будут закрыты в декабре, два из них модернизируют в современные комплексы по переработке отходов – КПО «Храброво» и КПО «Тимохово».
Закрытие полигонов в регионе стало возможным благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов. В Подмосковье уже введено в эксплуатацию восемь таких объектов.
В Московской области активно строится комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами, всего заработают 11 новых современных КПО.
Работа этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Подмосковье должна довести объем захоронения ТКО до минимума от образуемых отходов. Это одна из основных целей Нацпроекта «Экология».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии