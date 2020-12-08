РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 дек. Во вторник министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский и глава городского округа Щелково Андрей Булгаков приняли участие в официальном закрытии мусорного полигона «Сабурово», полигон закрыт по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Полигон эксплуатировался с 2003 года.

«Это 35-ый полигон, который мы закрываем в Подмосковье по указанию губернатора. В этом году все подобные мусорные полигоны будут закрыты. Мы переходим на новую форму - мусоропереработку. Полигон в Сабурове будет рекультивирован, работы начнутся в следующем году. Сюда мусор завозиться больше не будет», – сказал Велиховский.

Он добавил, что весь объем отходов, который ранее поступал на полигон, перенаправят на комплекс по переработке отходов «Север», где половина объема ТКО пройдет вторичную переработку и компостирование.

Как отметил Булгаков, на полигон поступали многочисленные жалобы жителей, которые полностью поддержали его закрытие.

Как уточняется в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области, оставшиеся полигоны в области будут закрыты в декабре, два из них модернизируют в современные комплексы по переработке отходов – КПО «Храброво» и КПО «Тимохово».

Закрытие полигонов в регионе стало возможным благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов. В Подмосковье уже введено в эксплуатацию восемь таких объектов.

В Московской области активно строится комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами, всего заработают 11 новых современных КПО.

Работа этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Подмосковье должна довести объем захоронения ТКО до минимума от образуемых отходов. Это одна из основных целей Нацпроекта «Экология».