РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В матче пятого тура первенства Московской области по мини-футболу спортсмены из Люберец 2008 года рождения одержали победу над соперниками из Орехово-Зуева, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Игра прошла между командами ФСШ «Звезда» из Люберец и «Восток» из Орехово-Зуева.

«Пятый тур первенства Московской области по мини-футболу среди игроков детских команд 2007 и 2008 годов рождения прошел во дворце спорта «Триумф». Матчи получились интересными, с быстрыми атаками в каждые из ворот. Для команды игроков 2008 года рождения из Люберец игра принесла долгожданную победу», - говорится в сообщении.

Счет матча между ФСШ «Звезда» и «Восток» составил 4:3. В команде Люберец дважды отличился Константин Виноградов, по голу забили Кирилл Часовских и Сергей Сарый.

В игре между командами игроков 2007 года рождения ФСШ «Звезда» и «Восток» победу одержали соперники. Итог матча - 1:4.