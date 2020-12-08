РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В подмосковном Подольске 9 декабря отключат электричество в четырех домах на улице Революции в связи с ремонтными работами, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольские электрические сети в среду, 9 декабря, проведут ремонтные работы на подстанции. Во время ремонта, с 9:00 до 15:00, электричество не будут подавать в многоквартирные дома по адресам: улица Революции, 1А, 1Б, 3А, 3Б», - говорится в сообщении.

Организация принесла извинения за доставленные неудобства.