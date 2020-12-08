РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В подмосковном Подольске выявили ряд нарушений уборки обочин на улице Кирова, администрация округа проконтролирует их устранение, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов горсовета, муниципальный куратор партийного проекта Денис Бесогонов проинспектировал состояние дорожного покрытия и качество уборки обочин от осадков на улице Кирова.

«Бесогонов выявил ряд нарушений по качеству уборки обочин и передал обращение в комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск для дальнейшего устранения нарушений», - говорится в сообщении.