РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 106 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 1 341 случай коронавируса.

«В Люберцах выявили за сутки четыре новых случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 106 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили одного нового заболевшего коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 764 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1 130 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.