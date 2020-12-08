РИАМО - 8 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что до конца текущего года в Подмосковье закроют все мусорные полигоны в черте муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Во вторник глава Подмосковья провел совещание с руководителями правоохранительных органов региона.

«Президент ставил такую задачу во время прямой линии, к нам обращались граждане. В ближайшее время мы закроем все без исключения свалки. Поставить бетонный блок, закрыть полигон – это важно, но от этого чище не становится. Федеральным проектом предусмотрена интенсивная рекультивация полигонов, которую мы активно ведем», - сказал Воробьев.

Также он напомнил о проблеме несанкционированных свалок.

«Хочу поблагодарить весь правоохранительный блок, глав муниципалитетов, которые начали эту непростую работу - борьбу с несанкционированными свалками. Хочу также поблагодарить жителей, которые также в этом принимают активное участие. В первом квартале 2021 года мы предусмотрели всю нормативную документацию по регулированию ситуации и со строительным мусором», - отметил губернатор.

Во время совещания также обсудили совместные действия по обеспечению порядка в работе управляющих компаний, решении проблем обманутых дольщиков, а также подготовку к новогодним каникулам.

«Большое количество школьников, жителей столицы приезжают на новогодние праздники. Важно убедиться, что все, кто живет и отдыхает в Московской области, будут под надежной опекой и защитой», - сказал Воробьев.

Он также поблагодарил правоохранительный блок за совместную слаженную работу в непростом уходящем году.

«Год заканчивается, он был необычный. Большие ресурсы и работа были направлены не только на выполнение стратегических задач, которые ставит перед нами президент, но и на борьбу с Covid-19», - отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что система здравоохранения все еще испытывает нагрузку.

«Мы слаженно действовали по всем направлениям. До сих пор испытываем нагрузку на систему здравоохранения, но появился свет в конце тоннеля - госпитализация снижается, ресурсы, которые мы предусмотрели, нам очень пригодились. Мы открыли порядка 19 тысяч инфекционных коек, их занимает около 12 тысяч человек. Задача - оказывать также амбулаторное лечение, это является нашим приоритетом», - подытожил глава Подмосковья.

В совещании приняли участие первый вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов, вице-губернатор Наталья Виртуозова, вице-губернатор Подмосковья - руководитель администрации губернатора области Александр Чупраков, заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, а также начальник Управления ФСБ России по Москве и Московской области Алексей Дорофеев. Еще прокурор Московской области Сергей Забатурин, начальник ГУ МВД РФ по региону Виктор Пауков, председатель Московского областного суда Алексей Харламов и первый заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Александр Щеголихин.