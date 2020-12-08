РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В культурном центре «Дом офицеров» подмосковных Люберец 9 декабря пройдет вечер поэзии в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эту среду, 9 декабря, в Instagram-аккаунте культурного центра «Дом офицеров» состоится вечер поэзии «Рифмы в снежинках вьюги». Прямой эфир начнется в 18:00», - говорится в сообщении.

На творческом вечере выступят участники клуба городских поэтов «Старый кот». Его организатором является член Союза писателей России Андрей Бабин.

«Присоединиться к прямому эфиру в аккаунте: @kc_domoficerov могут все любители поэзии», - заключается в материале.