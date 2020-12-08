РИАМО - 8 дек. Жителям Московской области необходимо иметь ввиду, что они могут стать жертвами мошенничества при обороте фальсифицированных лекарств, говорится в сообщении пресс-службы Минюста РФ.

«В министерство юстиции Российской Федерации из различных субъектов Российской Федерации поступают многочисленные обращения граждан о приобретении ими фальсифицированных лекарственных средств», - говорится в сообщении.

Некоторые обманутые граждане обращаются в суд в качестве потерпевших. Для участия в судопроизводстве они вынуждены собирать копии медицинских справок и кассовых чеков, подтверждающих факт перевода денег в адрес неизвестных лиц через различные платежные системы.

Как отметили в министерстве, количество обращений от пострадавших увеличивается. Ведомство направило обращения по данному вопросу в МВД, Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру.

В ноябре Росздравнадзор обнаружил в столичной аптеке контрафактные препараты неизвестного происхождения для лечения пациентов с коронавирусом. Чтобы обезопасить потребителей, лекарственные препараты были изъяты.