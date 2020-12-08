РИАМО - 8 дек. Сотрудники и воспитанники Подростково-молодежного центра вместе с образовательными учреждениями подмосковного Реутова участвуют в экологической акции «ЭкоРеутов», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В рамках экологической акции «ЭкоРеутов» Подростково-молодежный центр совместно с образовательными учреждениями муниципалитета собирают бумагу для ее последующей переработки. При содействии генерального директора ООО «Проект-Сервис Групп» Александра Бурлакова и депутата совета депутатов Реутова Владимира Диденко первая партия макулатуры была отправлена на прошлой неделе», - говорится в сообщении.

Денежные средства, вырученные от переработки бумаги, будут направлены в детский хоспис.

«Мы присоединились к акции «ЭкоРеутов» для того, чтобы помочь малышам из детского хосписа с неизлечимыми болезнями. Все вырученные денежные средства от переработанной бумаги мы направим в хоспис, который расположен в Домодедове. Присоединиться к акции может любой желающий, необходимо позвонить по телефону: 8(495)791-20-05, либо написать на электронную почту reutov@pmcentr.ru или принести макулатуру по адресу: улица Котовского, дом 6, квартира 003», - сказала директор Подростково-молодежного центра Ирина Богданова.

Финальный сбор макулатуры будет организован 21 декабря.