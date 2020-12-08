РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области просит жителей сообщить информацию о пропавшем в Люберцах Александре Баранове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В производстве следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области находится уголовное дело, возбужденное в июне 2020 года по факту безвестного исчезновения Александра Баранова 1985 года рождения. Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины либо об обстоятельствах его исчезновения - просьба сообщить в следственный отдел Люберец или по телефону: 8(963)728-92-75», - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что Баранов, зарегистрированный и фактически проживающий в Липецке, в 2012 году отправился на заработки в Республику Саха, откуда в марте 2012 возвращался в Липецк через Москву. Он встретился со своим знакомым и остался у него в квартире, расположенной в Люберцах. Пробыв там один день, он покинул квартиру знакомого и направился к себе домой по адресу своей регистрации, но не доехал. Его местонахождение до настоящего времени неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, лицо треугольное, уши оттопырены, губы средней толщины, волосы короткие прямые.