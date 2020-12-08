РИАМО - 8 дек. В результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей в городском округе Люберцы в Подмосковье пострадали пять человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 14:30 в районе четвертого километра дороги Москва – Касимов произошло столкновение маршрутки марки Mercedes, легковых Chevrolet и Toyota. По предварительным данным, пострадало пять человек из маршрутки», -сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте инцидента работают специалисты, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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