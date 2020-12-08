РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Предпринимателям Подольска напомнили, что с 1 января 2021 года отменяет единый налог на вмененный доход, поэтому нужно выбрать новый налоговый режим, иначе их автоматически переведут на общий, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

До конца 2020 года бизнесу на «вмененке» предстоит выбрать новый налоговый режим. Кто это не сделает, перейдет на общий режим налогообложения. В качестве альтернативы юридические лица могут перейти на общую или упрощенную систему налогообложения, для индивидуальных предпринимателей кроме этих режимов доступна патентная система налогообложения.

«С 1 января 2021 года на территории РФ отменяется единый налог на вмененный доход. Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах в качестве плательщиков ЕНВД, будет проведено в автоматическом режиме», - говорится в сообщении.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, также могут перейти на применение налога на профессиональный доход (НПД). Бизнес, относящийся к сельскохозпроизводителям, вправе применять единый сельскохозяйственный налог.

Для перехода в 2021 году на иные специальные налоговые режимы необходимо подать в налоговые органы следующие документы: уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря 2020 года; заявление на получение патента не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН; уведомление о переходе на ЕСХН не позднее 31 декабря 2020 года.

Для перехода на НПД следует пройти регистрацию в приложении «Мой налог». Определиться с выбором поможет сервис на сайте ФНС России «Выбор подходящего режима налогообложения».