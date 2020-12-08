РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Сотрудники Минэкологии Подмосковья примут участие в судебном процессе по иску администрации Балашихи к собственнику нежилого здания в микрорайоне Саввино, который превратил участок земель в большую нелегальную свалку, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

При осмотре территории выяснилось, что здания фактически не существует, а земли захламлены строительными и коммунальными отходами, часть из которых сжигалась. Неподалеку возведен металлический ангар, на котором имеются следы пожара.

«Мы, безусловно, поддержим исковые требования администрации Балашихи. За последние полгода инспекторы эконадзора уже не раз выявляли факты сжигания отходов в Балашихе. Подобные факты отмечались в микрорайоне Железнодорожный, в деревне Фенино, микрорайоне Южное Кучино и в других локациях», - сказал заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что в Саввине наряду с нарушением правил обращения с отходами выявлен еще и факт самозахвата земель.

По его словам, есть лишь один способ избавиться от свалок: строгий земельный контроль и жесткие санкции к нерадивым собственникам.

В исковом заявлении администрация округа просит признать отсутствующим остатки спорного здания и право собственности на него, а также обязать гражданина снести самовольные постройки и за свой счет вывезти с участка отходы.