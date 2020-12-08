РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 9 декабря проверят соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В связи с участившимися случаями ДТП, в которых получают ранения несовершеннолетние пассажиры, сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Подольску 9 декабря проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», - говорится в сообщении.

Административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Водителей попросили беречь детей и не рисковать их жизнью.