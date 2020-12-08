РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 дек. По 13 декабря на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщается на сайте администрации горокруга.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно правилам дорожного движения, пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.

«Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения, переходить дорогу можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения. За нарушение правил дорожного движения пешеходы могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей», - говорится в сообщении.

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

«На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств», - уточняется в сообщении.