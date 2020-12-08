РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Сорок пять торговых центров в подмосковном Красногорске украсили к Новому году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина провела во вторник еженедельное совещание с профильными замами и начальниками управлений. На совещании обсудили итоги работы муниципального ЦУР, выполнение муниципальных программ, подготовку к Новому году и Рождеству.

«Новогоднее оформление объектов завершили 45 торговых центров. Продолжают свою работу тематические ярмарки. С 15 декабря откроются елочные базары», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией массовых гуляний и крупных скоплений граждан в Новый год не запланировано, но тем не менее, подготовка к празднику ведется – Красногорск и другие территории муниципалитета украшаются елками, светотехникой, различными декоративными элементами. Традиционно в парках будет зажжение огней и уличные шоу.

«Массовые мероприятия существенно ограничены, но праздник мы должны встретить и провести с хорошим настроением, а главное с соблюдением мер Covid-безопасности. Важно беречь себя и своих близких», - подчеркнула Хаймурзина.

Вся актуальная информация по Новому году опубликована на сайте администрации в разделе «Зима в Подмосковье».