РИАМО – 8 дек. Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон, согласно которому накопительная часть пенсии будет заморожена до 2023 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в статью ФЗ от 4 декабря 2013 года <…> следующие изменения: 1) в части 1 цифры «2022» заменить цифрами 2023», - сказано в документе.

Уже шесть лет в России отчисления в 6% от зарплаты в накопительную часть пенсии направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого россияне сами решали направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.​​

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