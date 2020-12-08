РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила награды сотрудникам Красногорской подстанции скорой медицинской помощи во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Коллектив подстанции и ряд сотрудников удостоены благодарностей и благодарственных писем губернатора Московской области.

«По Красногорской подстанции скорой помощи в нынешнем году было почти 100 тысяч вызовов. Это большие цифры. Для многих людей то, что к ним едет скорая – большое облегчение в это тяжелое время. Они верят в вас. Ваш труд заслуживает слов признательности от всех нас», - обратилась Хаймурзина к медикам и водителям скорой помощи.

На сегодняшний день на Красногорской подстанции скорой помощи работают 30 врачей, 110 сотрудников среднего медицинского персонала, 72 водителя.

С начала года бригады скорой совершили 94 658 выездов, из них на пневмонии, ОРВИ и Covid-19 пришлось 29 103 выезда.

Фельдшер Красногорской подстанции скорой помощи Елена Татарникова удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области».

«Работаю на скорой с 1984 года, пришла сразу после Красногорского медучилища, и на одном месте проработала 36 лет. С детства мечтала лечить людей», - поделилась Татарникова.