РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 дек. Волонтеры Победы городского округа Мытищи начнут помогать жителям, которые входят в группу риска по заражению коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте волонтеров.

«Волонтеры Победы Мытищ присоединились к акции взаимопомощи «Мы вместе», которая призвана помочь жителям, находящимся в группе риска из-за угрозы коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Статистика распространения Covid-19 на данный момент вызывает опасения, поэтому волонтеры просят соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, оставаться дома, беречь себя и своих близких.

В Московской области люди старше 65 лет и жители с хроническими заболеваниями входят в группу риска по заражению коронавирусом, поэтому власти региона обязали их соблюдать домашний режим и избегать общественных мест.

Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- Москва дополнительно выделила 1,6 млрд руб для закупки лекарств от Covid‑19. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице за последние сутки госпитализировали 1705 пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе 515 пациентов с Covid-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- За сутки в России зарегистрировали 26 097 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 341 больного. В Москве - 5 232.

- Жаропонижающие препараты стоит закупить впрок для борьбы с коронавирусом, сообщил завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.



«Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Еще очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания», - добавил Зырянов.

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.