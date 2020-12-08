РИАМО - 8 дек. Избранная глава городского округа Электросталь Инна Волкова поблагодарила совет депутатов муниципалитета за оказанное доверие и пообещала продолжать работу на благо города, говорится в сообщении пресс-службы главы округа.

Седьмого декабря на заседании совета депутатов Электростали главой городского округа единогласно избрали Инну Волкову, которая с 3 июня временно исполняла полномочия главы муниципалитета после ухода с должности Владимира Пекарева.

«Я вижу очень хороший прогресс за последние четыре года, у нас сложилась сильная и профессиональная команда, следовательно, мы обязаны продолжать качественную работу на благо жителей Электростали», – сказала Волкова.

Инна Волкова – коренная жительница Электростали. В городской администрации она работает с 2005 года, где последовательно занимала должности зампредседателя комитета имущественных отношений города Электросталь, заместителя главы администрации городского округа Электросталь – председателя комитета имущественных отношений, замглавы администрации городского округа Электросталь, первого замглавы администрации городского округа.

Депутаты отметили, что Волкова зарекомендовала себя как профессионал своего дела и ответственный руководитель со стратегическим мышлением.

Волкова награждена знаками отличия Московской областной думы и городского округа Электросталь, юбилейной медалью, благодарственным письмом Избирательной комиссии Московской области.