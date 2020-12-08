РИАМО - 8 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за ноябрь 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«В соцсетях обсуждали решение губернатора Московской области Андрея Воробьева заблокировать с 11 ноября социальные карты подмосковных жителей старше 65 лет», - говорится в сообщении.

Также в соцсетях обсуждали заявление Воробьева о временном переводе студентов вузов и колледжей Подмосковья на дистанционное обучение с 16 ноября. Предыдущий месяц запомнился заявлением главы Подмосковья о том, что единый проездной для Москвы и Подмосковья будет работать и на железнодорожном транспорте, и на автобусах.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах.