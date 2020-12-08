РИАМО - 8 дек. В Сергиево-Посадском городском округе реконструируют канализационный коллектор, завершение работ и введение объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на реконструкцию городского канализационного коллектора в городе Сергиев Посад», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона было опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Коллектор реконструируют от улицы Ильинской до Канализационной насосной станции №1 на улице Митькина в Сергиевом Посаде, а также от улицы Кооперативной вдоль проспекта Красной Армии до улицы Сергиевской и от КНС № 1 до улицы Клубной (1 этап).

Реконструкция объекта пройдет в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и будет финансироваться за счет средств бюджета Москвы, Подмосковья и Сергиево-Посадского городского округа.​