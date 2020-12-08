РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 дек. Продолжается строительство школы в микрорайоне Жегалово округа Щелково, завершить работы планируется уже к концу этого года, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

Глава округа отметил, что строители набрали неплохой темп в работе.

«Ранее застройщику была поставлена задача увеличить количество рабочих. Сейчас их вдвое больше», - написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На объекте задействовано 230 человек и 16 единиц техники.