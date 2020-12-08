РИАМО - 8 дек. За минувшие сутки в Московской области выявили 1341 случай заражения Covid-19, больше всего случаев обнаружили в Зарайске (104) и Сергиевом Посаде (146), говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

За сутки также в регионе скончалось 33 человека, выздоровели 820 пациентов.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Кашире, во Власихе, в Молодежном, Серебряных Прудах, Электрогорске, Пущине, Черноголовке.

По одному - в Домодедове, Котельниках, Ленинском округе, Талдоме. Два случая - в Лосино-Петровском, Павловском Посаде; три — Лотошине, Химках; четырех — в Люберцах, Рузе; пять — в Озерах; шесть — в Шатуре, Серпухове.

Восемь случаев — в Дзержинском, Рошале, Наро-Фоминске; девять — в Можайске, Ступине; десять - в Богородском округе, Егорьевске.

11 — в Лобне, 12 случаев обнаружили в Коломне, Истре, Протвине, Щелкове; 14 — во Фрязине; 16 — в Долгопрудном, Чехове. 17 случаев — в Жуковском; 19 — в Ивантеевке, Волоколамске; 22 — в Солнечногорске, Электростали; 23 — в Шаховской, Краснознаменске; 25 — в Луховицах, 26 — в Пушкине; 28 — в Балашихе; 29 — в Лыткарине, Мытищах.

34 — в Подольске, 37 — в Дубне, 38 — в Одинцове, Бронницах, 39 — в Воскресенске, 42 — в Клину, 49 — в Орехово-Зуеве, 52 — в Красногорске, 55 — в Дмитрове. 62 — в Раменском, 71 — в Королеве, 86 — в Реутове.

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- Москва дополнительно выделила 1,6 млрд руб для закупки лекарств от Covid‑19. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице за последние сутки госпитализировали 1705 пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе 515 пациентов с Covid-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- За сутки в России зарегистрировали 26 097 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 341 больного. В Москве - 5 232.

- Жаропонижающие препараты стоит закупить впрок для борьбы с коронавирусом, сообщил завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.



«Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Еще очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания», - добавил Зырянов.

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.